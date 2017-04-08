Filipinler'de depremler paniğe neden oldu

Filipinler'de meydana gelen depremler paniğe neden oldu.

Yetkililer, başkent Manila'nın güneyindeki Batangas kenti yakınlarında 20 dakika içinde meydana gelen ve büyüklüğü 5 ile 5,9 arasında değişen depremler sonrası turistlerin bölgeyi terk ettiğini, hastaların kasabadaki hastaneyi boşalttığını belirtti.



Depremlerde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmezken, bazı binalarda çatlaklar oluştuğu ve toprak kaymaları nedeniyle bazı yolların kapandığı bildirildi.



Başkent Manila'da da hissedilen depremlerde, sarsıntının şokunu yaşayan bazı kişiler evlerini ve otellerini terk etti.



Tsunami uyarısı yapılmasa da yüzlerce köylü, yüksek noktalara kaçtı.





