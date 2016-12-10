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10 Aralık 2016 19:08 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2016 19:17

Filede derbinin galibi Fener

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. haftada oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Filede derbinin galibi Fener

Fenerbahçe 9. maçında 6. galibiyetini alırken, Galatasaray 4. kez kaybetti.

Salon: Galatasaray Park

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Yılmaz Duman

Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Aslı Kalaç, Ada Germen, Leys)

Fenerbahçe: Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom, Natalia, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Balkestein, Şeyma Ercan, Ezgi Dilik, Dicle Babat)

Setler: 23-25, 22-25, 25-20, 24-26

Süre: 115 dakika (28, 29, 27, 31)
 


Kaynak: AA

Etiketler: fenerbahçevoleybolgalatasarayderbi


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