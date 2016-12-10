Filede derbinin galibi Fener
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. haftada oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yendi.
Fenerbahçe 9. maçında 6. galibiyetini alırken, Galatasaray 4. kez kaybetti.
Salon: Galatasaray Park
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Yılmaz Duman
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Aslı Kalaç, Ada Germen, Leys)
Fenerbahçe: Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom, Natalia, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Balkestein, Şeyma Ercan, Ezgi Dilik, Dicle Babat)
Setler: 23-25, 22-25, 25-20, 24-26
Süre: 115 dakika (28, 29, 27, 31)
Kaynak: AA