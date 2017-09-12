Fikret Orman'dan Porto maçı yorumu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon son 16 turuna kalmak istediklerini söyledi.



Orman, yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret etti.



"GEÇEN SENE KAÇIRDIĞIMIZ SON 16 TURUNA BU YIL KALACAĞIZ"



Ziyaret sonrası kısa bir açıklamada bulunan Fikret Orman, Porto ile yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçı ile ilgili olarak, "Takımımız oldukça moralli. Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Geçen sene son karşılaşmada kaçırdığımız son 16 turuna bu yıl kalacağımızı düşünüyoruz." dedi.



"PORTO'DAN İSTEDİĞİMİZ SONUCU ELDE EDECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM"



Kerimoğlu ise "Beşiktaş'a sonsuz başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir kadroyu barındıran Beşiktaş'ın Porto'dan istediğimiz sonucu elde edeceğini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.