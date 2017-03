Fikret Orman'dan iddialı açıklama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşarak, formalarına üçüncü yıldızı takacaklarına emin olduğunu ifade etti.

Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin mart sayında yer alan yazısında sezona "şampiyon" unvanıyla başladıklarını hatırlatarak, "Beşiktaş, Şeref'iyle oynayıp Hakkı'yla kazanarak zirvedeki yerini koruyor. Oynadığı seyir zevki yüksek futbolla herkesin takdirini ve beğenisini kazanan ekibimiz, eminim şampiyonluk ipini bu sezon da göğüsleyecek ve üçüncü yıldızı göğsümüze takacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.



Güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan çok iyi durumda olduklarını anlatan Orman, şunları kaydetti:



"Sizlerin de desteğiyle her daim dolu tribünlere oynayan, her biri kendisini Beşiktaş ailesinin bir parçası gibi hisseden futbolcularımızla ilgili elbette arada sırada çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Kim ne derse desin, kavga etmek, çatışma içinde yer almak bize yakışmaz. Biz Beşiktaşız ve bizi sadece Beşiktaş ilgilendiriyor. Kimse ailemizin huzurunu bozamayacaktır. Biz, Hakkı Yetenlerden, Süleyman Sebalardan aldığımız terbiyeyle Beşiktaş'ı yönetmeye devam edeceğiz. Zaten giden her futbolcumuzun, tekrar Beşiktaş ailesine dönmek istemesinin en önemli nedeni de camiamızdaki bu örnek birlik ve bütünlüktür."