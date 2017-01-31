Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Beşiktaş demagojiler içinde anılacak kulüp değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, yönetim olarak başka camialarla kavga içinde olmadıklarını ve kendi işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim olarak başka camialarla kavga içinde olmadıklarını ve kendi işlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Orman, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları futbolcular için Vodafone Arena'da düzenlenen imza töreninde gündeme dair soruları da yanıtladı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Ricardo Quaresma ve siyah-beyazlı kulüple ilgili yaptığı açıklamalara değinen Orman, "Beşiktaş demagojiler içinde anılacak kulüp değil. Beşiktaş yöneticilerinin işi kulüplerini iyi yönetmek. Sahada oynayan, oyuncular ve teknik direktördür. Saha içinde olan insanlar değiliz. Futbol sahada oynanan bir oyun. Bunlar, başkanlar ve yöneticiler açısından da hiçbir şekilde ego savaşlarına dönecek şeyler değildir." diye konuştu.



Bir kulüp terbiyesine sahip olduklarını ifade eden Fikret Orman, şöyle devam etti:



"Biz hiçbir camiayla kavga içerisinde olmayı arzu etmiyoruz. Fenerbahçe ile uzun zamandır maalesef yaşıyoruz. Bunu yaşamamızın en büyük nedeni maalesef Fenerbahçe yönetim kurulunun açıklamalarda bulunmasıdır. Her kulübün kendiyle ilgili açıklama durumu vardır. Biz başka bir kulüple ilgili açıklama yapmıyoruz, çok dikkat ediyoruz. Maalesef senelerdir böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Son yapılan açıklamalar konusunda söylenecek öyle laflar var ki... Biz girmek istemiyoruz. Bunlar toplumu germekten başka hiçbir işe yaramamaktadır."



Yönetimde bulunmalarının nedeninin taraftarları mutlu etmek olduğunu aktaran Orman, "Fenerbahçe taraftarlarını üzmek değil, Fenerbahçe Kulübünü rencide etmek de değil... Beşiktaş sahada mücadele eden, Beşiktaş ahlakına göre hareket eden bir kurumdur. Bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AZİZ YILDIRIM'DAN EVRAKLARI İSTİYORUZ"



Aziz Yıldırım'ın, siyah-beyazlı futbolcu Ricardo Quaresma'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediği yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşlerini aktaran Orman, bu konuda girişimde bulunan kişileri mahkemeye vereceklerini ve Yıldırım'dan gerekli evrakları istediklerini söyledi.



Quaresma'nın sözleşmesinin gelecek sezon biteceğini vurgulayan Orman, "Sözleşme 30 maç oynarsa otomatik olarak uzuyor. Quaresma'ya teklif götürülmesinin tek nedeni olabilir, 'sen oynama, 7 maç sahanın içinde bulunma, sözleşme uzamasın' ve böylece sezon sonu boşa çıkar. Etik davranmayla alakası yoktur. Fenerbahçe başkanına teklif götürülmüş, o teklif götürenlerin hepsini mahkemeye vereceğim, hem yurt içinde hem yurt dışında. Yıldırım 'İstiyorlarsa evraklarını gönderelim' dedi. Evet istiyoruz, göndersin." diye konuştu.



Konuyla ilgili Quaresma ve menajeriyle de görüştüklerini aktaran Orman, "Kendisine 'Bilgin var mı?' diye sordum. 'Ben evime geldim, başka bir yerde oynamam' dedi. Sözleşmesini uzatmamızı istedi. Quaresma'nın sözleşmesini uzattık. Şu anki teklif ahlaksız teklife girer. Biz de yurt dışında bir adam bulalım, 'Messi, Beşiktaş'a gelmek istiyor' desin. Öyle bir evrak yoksa Aziz Bey yanıtını verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"BU ZİHNİYET YAKIŞMIYOR"



Fenerbahçe ile sorunları olmadığını belirten Orman, "Bu zihniyet yakışmıyor. Herkes kendi marka değerine, kendi maçlarına ve kendi maçlarındaki hakemlere baksın." diye konuştu.



Sarı-lacivertli yöneticilerin, Beşiktaş'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e olan borcu yönündeki açıklamalarına da değinen Orman, bu borcun daha önce de olduğunu ifade etti.



Orman, Atiker Konyaspor ile yaptıkları maçta taraftarların, Aziz Yıldırım aleyhine yaptığı tezahürata da üzüldüğünü belirterek, "Böyle şeylere gerek yok. Benim için de yapılırsa üzülürüm. Ben Fenerbahçe, Trabzonspor statlarına gidiyorum. Hiçbir şeyle karşılaşmıyoruz. Aziz Yıldırım senelerin spor adamı. Türkiye'nin şu ortamında insanları mutlu edecek tek şey spor. Kavga ortamına gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLEŞMESİ



Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesiyle ilgili soruyu "Artı bir senelik sözleşmesi var. Ne zaman isterse uzar. Sözleşmeyle ilgili konu aklında yok. Bizim de tüm konsantrasyonumuz şampiyonluk ve UEFA kupasında daha üst noktalara gidebilmek. Hocamızın da konsantrasyonu bu." şeklinde yanıtladı.

TRANSFERLER



Transfer çalışmalarında, kendilerinden beklentinin fazla olduğuna dikkati çeken Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Santrforla alakalı beklentiler oldu. Beşiktaş, ligin lideri ve en çok gol atan takım. Ligin gol kralı da Beşiktaş'ta. Kamerun milli takım santrforu Aboubakar ve Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş'ta. Demba Ba da geldi. Biz kendi perspektifimizden bakıyoruz, teknik direktör kendi perspektifinden bakıyor. Herkes kendi alanında haklı olabilir. Bizim açımızdan önemli olan futbolcuların paralarının zamanında ödenmesidir."



Bonservis bedeli nedeniyle Matej Mitrovic'in transferinin eleştirilmesine değinen Orman, transferde sık eleyip ince dokuduğunu vurgulayarak, "Fabricio'yu transfer ettik. Transferini istemediklerini söylediler. Şimdi taraftarın en sevdiği oyuncuların başında geliyor. Tombaladan çeker gibi, televizyondan izleyip de oyuncu almıyoruz. İnceleyerek alıyoruz." diye konuştu.



Oyuncuların transferindeki menajerlik ücretleriyle ilgili Orman, "Geldiğimizde menajerlik ücretleri yüzde 22 oranındaydı. Bunları yüzde 7'ler seviyesine çektik. Türkiye'deki teamüller yüzde 10 seviyesinde." ifadelerini kullandı.



Fikret Orman, kadrolarında yer alan Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'un sözleşmelerini uzatacaklarını belirtti.

"DİVAN SEÇİMİ YAPILACAK"



Kulübün divan kurulu başkanlığında yaşanan kaosa değinen Orman, "Seçim yapılacak. Seçim var, kaçış yok. Beşiktaş'ı mahkeme kapılarına götürmek yakışmıyor. Ne hırsı anlamadım. Bu taraftarların umurunda değil. Divanı kilitlemenin manası yok. Kimse Beşiktaş'a zarar vermesin. Süleyman ağabeyi unutmasınlar. Kendisi 'Beşiktaş'ı üzmeyin' diyordu." şeklinde konuştu.

"İKİ CAMİA ARASINDA KAVGA YOKTUR"



Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapacakları maçta rakiplerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.



Fenerbahçe'yi ilk defa Vodafone Arena'da konuk edeceklerine dikkati çeken Orman, "Bütün Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe'yi stadında görmekten memnuniyet duyacak. İki camia arasında kavga yoktur. Beşiktaş'ın birinci önceliği lig ve Avrupa'dır. İyi ev sahibi olmaya çalışacağız. Yönetim kurulumuz orada nasıl ağırlandıysa aynı şekilde ağırlayacağız. Kimse elimizi bile sıkmaya gelmemiştir ama biz öyle yapmayacağız. Buyursunlar gelsinler. Hep beraber güzel maç izleyelim. Küfür etmeyelim, ettirmeyelim." diye konuştu.



Kulüpler Birliği Vakfının gündeminde başkanlık seçiminin olmadığını anlatan Fikret Orman, "Fenerbahçe dışında bunu gündeme getiren kimse yok. Zaten Fenerbahçe başkanlık makamıyla değil asbaşkanlık makamıyla temsil ediliyor. Bunu da bir gözden geçirmemiz gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.