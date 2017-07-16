Fikret Orman Çin'e gitti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin'e gitti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fikret Orman başkanlığında, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Şevki Bostan ve kulüp çalışanlarından oluşan heyeti, Şangay'da bir grup taraftarın karşıladığı belirtildi.



Fikret Orman ve beraberindekilerin, Çin'de devlet yetkilileri ve Çin Futbol Federasyonu temsilcileri ile temaslarda bulunacağı kaydedildi. Çin ulusal basınıyla da buluşacak Başkan Orman'ın burada Beşiktaş'ı anlatacağı, seyahatin detayları ve önemi hakkında görüşlerini paylaşacağı aktarıldı.



Öte yandan, Beşiktaş Futbol Takımı, yarın gece yarısından sonra gideceği Çin'de, sezon hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi Schalke 04 ile 19 Temmuz Çarşamba günü özel maç yapacak.