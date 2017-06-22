Figo'dan Cristiano Ronaldo açıklaması

Portekizli eski futbolcu Figo, vergi kaçırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasının ardından Real Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülen vatandaşı Ronaldo'nun vazgeçilmez olmadığını söyledi.

Futbolculuk kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Real Madrid ve Inter ile ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan 44 yaşındaki Luis Figo, Madrid Savcılığı tarafından 2011-2014 yıllarında imaj gelirleriyle bağlantılı olarak 14,75 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Cristiano Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.



Figo, kulüplerin tek bir oyuncuya bağımlı olamayacağını belirterek, "Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Ronaldo'nun takımdan ayrılabilmesinin birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Figo, "Bu, onun kişisel kararı. Eğer bir kişi gerçekten bir şeyin olmasını istiyorsa onu sonuçlandıracaktır. Fakat ben bunu olası görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.