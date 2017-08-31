FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti ile Sırbistan arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.



SARVAN VE ILGAZ GÖZLEMCİLİK YAPACAK



Oğuz Sarvan ve Murat Ilgaz da hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.



Oğuz Sarvan, Hollanda ile Bulgaristan arasında 3 Eylül Pazar günü oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu mücadelesinde görevlendirilirken, Murat Ilgaz F Grubu mücadelesinde 4 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin Slovakya'yı konuk edeceği karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak bulunacak.