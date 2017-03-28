FIFA, Messi'ye soruşturma açtı

FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta Messi'nin yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunması nedeniyle disiplin soruşturması açtı.

FIFA, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Arjantin Milli Takımı'nın Şili'yi 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Lionel Messi'nin yardımcı hakeme elini sallayarak, sözlü sataşmada bulunması televizyon ekranlarına yansıdı.



Bu görüntüler sonrası FIFA, Arjantinli futbolcu hakkında soruşturma başlattı.



Geçen cuma oynanan karşılaşmanın sonlarına doğru yardımcı hakem, Messi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırmış, Arjantinli oyuncu ise elini sallayarak, Brezilyalı hakeme sözlü sataşmada bulunmuştu.