FIFA ile FIFPro anlaştı

FIFA ile FIFPro, transfer sisteminin iyileştirilmesi, futbolcuların yalnız antrenman yapmaya zorlanmasının engellenmesi ve futbolcu ile kulüp arasındaki vadesi geçmiş borçlar sorunlarının çözümünün hızlandırılmasına yönelik anlaşma imzalandı.

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) arasında 6 yıllık anlaşma imzaladı.



FIFA'dan yapılan açıklamada, bu iş birliği sayesinde transfer sisteminin iyileştirilmesi, futbolcuların yalnız antrenman yapmaya zorlanmasının engellenmesi ve futbolcu ile kulüp arasındaki vadesi geçmiş borçlar sorunlarının çözümünün hızlandırılacağı ifade edildi.



FIFA ALEYHİNE AÇILAN DAVA GERİ ÇEKİLDİ



Ayrıca anlaşma sayesinde FIFPro'nun, 2015 yılında transfer sistemi nedeniyle FIFA aleyhinde açtığı davayı da geri çekme kararı aldığı belirtildi.



Açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bugün profesyonel futbol yönetiminin geliştirilmesi için önemli dönüm noktasıdır. Transfer sisteminin gözden geçirilmesi için yapılacak iş birliğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



