Fidanlar "Gönül Elçileri" için toprakla buluştu

Kırşehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Gönül Elçileri Projesi kapsamında oluşturulan "Bereket Ormanı"na fidan dikildi.

Kırşehir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Gönül Elçileri Projesi kapsamında oluşturulan "Bereket Ormanı"na fidan dikildi.



Kındam Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, ormanların bir ülkenin akciğeri niteliği taşıdığını belirterek, daha yeşil bir Kırşehir amaçladıklarını söyledi.



GÖNÜL ELÇİLERİ



Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi kapsamında gönül elçisi kadınlarla fidan dikeceklerini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:



"Avrupa ülkeleri arasında en fazla fidan diken ülke Türkiye'dir. Ülkemiz genelinde milyonlarca ağaç dikilirken, Kırşehir topraklarının ormanlık alanları da giderek artırılmaktadır. Kırşehir, tarihte gül bahçelerinin meşhur olduğu bir şehirdi. Milletimizin gayreti ve çevre bilinciyle Kırşehir'in o yeşil günlere geri döneceğine inancım tamdır. Şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getirerek, gelecek nesillere daha yeşil bir Kırşehir bırakmayı hedefliyoruz. Bu, gönül işidir, yaşam şartlarını iyileştiren ormanlarımızı korumalıyız. Ormanlar yağış çeker, daha çok yağış alırsak toprağın florasından daha çok ürün alırız. Fidan dikimi programları ilçelerimizde de devam ediyor. Ayrıca gençlerimizin fidanları toprakla buluşturması, onların bu konuya olan duyarlılığını artırmada çok önemlidir. Ormanlara zarar verilmezse kendi kendini geliştirir. Bütün vatandaşlarımızı fidan dikmeye davet ediyorum."



Şentürk, anız yakmanın doğaya verdiği zararlara da işaret ederek, tabiattaki dengenin yok olmaması için bu alışkanlıktan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.



Konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, Gönül Elçileri Projesi'nde yer alan kadınlar ve vatandaşlar, fidan dikti.