Fetullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılma süreci başladı

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 130 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılması için süreç başladı. Gülen ve diğer kişiler, bugünden itibaren üç ay içinde yurda dönmezse Türk vatandaşlığından çıkarılacak.



İçişleri Bakanlığının, haklarında terör ve örgütlü suçlar ile anayasal düzene karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayanların vatandaşlıktan çıkarılacağına ilişkin 130 kişiyi kapsayan ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



İlanın 91. sırasında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ismi de yer aldı. İlanda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki anayasal düzene karşı işlenen suçlar nedeniyle haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkelerde bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 29/2. maddesi gereğince bu ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri takdirde bu kanun hükümlerine göre vatandaşlıklarının kaybettirileceği bildirildi.



Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun, "Türk vatandaşlığını kaybettirme" başlıklı 29. maddesinin ikinci fıkrası, "TCK'daki anayasal düzene karşı işlenen suçlar nedeniyle hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, bu durumun soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı veya kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından öğrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaşlıklarının kaybettirilmesi amacıyla Bakanlığa bildirilir.



Bakanlıkça Resmi Gazete'de yapılan yurda dön ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kişilerin Türk vatandaşlıkları Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilebilir." hükmünü içeriyor.



Buna göre, Fetullah Gülen, Resmi Gazete'de yapılan bu "yurda dön" ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmezse Türk vatandaşlığı Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla kaybettirilecek.



FETÖ'NÜN YÖNETİCİLERİNDEN "KOZANLI ÖMER" DE LİSTEDE



İçişleri Bakanlığının listesinde, FETÖ yöneticilerinden, emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil de bulunuyor. Tayland'da olduğu değerlendirilen firari sanık Özdil için Tayland adli makamlarına iade talebi düzenlenmişti.



Rize'de, FETÖ'nün darbe teşebbüsüne ilişkin davada adı geçen ve halen aranan sanıklar Haluk Mataracı ve Orhan Tornacı da listede yer alıyor.



HDP'Lİ SARIYILDIZ VE ÖZTÜRK



Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, haklarında yakalama kararı bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Van Milletvekili Fatma Hezer Öztürk ve eski BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de bulunuyor.



Terör örgütüne silah sağlamakla suçlanan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile "terör örgütü propagandası yapma, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hakkında dava açılan Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün, devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosyalar TBMM'de görüşülüyor.