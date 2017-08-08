FETÖ'ye yönelik BDDK iddianamesi kabul edildi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesapları usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerin FETÖ/PDY'ye aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 33 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 29 Kasım'da yapılmasına karar verdi.