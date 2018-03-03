FETÖ'ye yerli yazılım darbesi

MEB, FETÖ bağlantılı yayınlarda sıklıkla kullanılan kelimeler ile argo ifadeleri ders kitaplarından ayıklamak için yerli yazılım geliştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, FETÖ ve diğer terör örgütlerini ders kitaplarından temizlemek, argo ve cinsiyetçi kelimeleri, KHK ile ihraç edilmiş kişilerin kitaplarından alıntı olup olmadığını tespit etmek için kullanacağı ilk yerli ve milli intihal tespit programını tanıttı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının incelenmesinde ilk yerli intihal tespit yazılım programı kullanılacak. Ders kitapları öğretmenlerden oluşan komisyonlar ile incelenirken, intihal tespit yazılımı ile daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulacak.

ARGOLAR AYIKLANACAK

Fırat Üniversitesi Teknokent’inde yapılan tanıtımda konuşan Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, “Yazılımı Türkçe, İngilizce, Arapça ve diğer dillerde kaynak taraması yapabiliyor. Yabancı yazılımlar Türkçe kelimeleri desteklemekte zayıftı” dedi. Durmuş, “Başta FETÖ ve PKK olmak üzere bir takım terör örgütlerinin tedavüllerini fark etmemize vesile olacak birtakım uyarılar verebilecek. Bu yazılım sayesinde, başkanlığımıza sunulan ders kitaplarını incelerken birtakım argo, kaba dil, ırkçı söylem, cinsiyetçi söylem gibi söylemleri fark edebileceğiz. Kitapların hazırlayanlar tarafından başka bir kitaptan alıntı yapılıp yapılmadığını tespit edeceğiz. Başka bir yazarın eserini kısmen veya tamamen alıp almadığını tespit edeceğiz, bu anlamdaki benzerlik tespitini yapmış olacağız” diye konuştu. Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Limited Şirketi Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Bedri Özer ise şunları söyledi: Türkiye’de henüz basıma verilmemiş bir kitap, yabancı ülkelerin veri havuzunda yer alıyor. Bu nedenle, intihal tespit programı stratejik ve milli olması gereken bir üründür.

Kaynak: AA