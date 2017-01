FETÖ'ye ilk darbeyi Somali vurdu

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü FETÖ iltisaklı okulları kapatan Somali, Türkiye ile arasındaki kardeşlik bağlarının ne derece güçlü olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Somali'nin, Türkiye ile kardeşliğinin bir göstergesi olarak 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sadece bir gün sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulları kapatarak burada çalışan kişileri de sınır dışı ettiğini ve bu kararı da Somali başbakanının bakanlarla büyükelçiliğe gelerek bildirdiğini belirtti.



Büyükelçi Bekar, Somali ile ilişkilerin 2011'den bu yana Türkiye'nin izlediği politikalar sayesinde gittikçe geliştiğini ifade etti. Türkiye'nin Somali halkı, siyasetçileri ve diasporasının güvenini kazandığını söyleyen Bekar, bu güveninin sahadaki yatırımlar neticesinde kazanıldığını vurguladı.



Türkiye'nin, Mogadişu'da kurduğu hastaneler, okullar ve ülkede faaliyet gösteren şirketler sayesinde Somali'nin tekrar yaşanabilir bir ülke olduğunu gösterdiğini dile getiren Bekar, Somali halkının da bunu büyük bir takdirle karşıladığının altını çizdi.



Bekar, Somali'nin sadece kısa vadeli değil uzun vadeli politikalar geliştirerek Somalililerle gelişmesi için çaba sarf edeceklerini belirtti. Bunun en son örneğini Türk büyükelçiliğinin oluşturduğunu anlatan Bekar, Türkiye'nin dünyadaki en büyük misyonu özelliğini taşıyan elçiliğin Somali'nin geleceğine ne kadar güvendiklerinin de simgesi olduğuna dikkati çekti.



Olgan Bekar, Türkiye'nin Somali'nin yaşanabilir bir yer olduğunu göstererek ve uluslararası toplumdan izole edilmiş durumunu değiştirerek yolunu açtığını söyledi. "Somali her şeyin yeniden kurulması gereken bir ülke. Uzun süren iç savaş döneminde bütün devlet altyapısı yok edilmiş. Bir devletin kurumlarla birlikte yeniden ayağa kaldırılması zorlu bir süreç." diyen Büyükelçi Bekar, Somali halkının uluslararası topluma yönelik eleştirilerinin her zaman olduğunu ancak Somali'nin içinde bulunduğu koşulları bir bütün olarak görmek gerektiğini dile getirdi.



Büyükelçi Bekar, "Somali çok kolay kurumsal destek sağlanabilir bir ülke konumunda da tam olarak değil ama biz bütün bu zorluklara rağmen Somalililerin günlük hayattaki ihtiyaçlarının çözülmesi için gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz. Uluslararası toplum da bizim gibi çalışırsa, Türkiye örneğini takip ederek, daha kalıcı ve etkili sonuçlar alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



ÜLKEDEKİ SEÇİM SÜRECİ



Somali'deki seçim sürecinin ocak sonunda tamamlanacağını söyleyen Bekar, ülkedeki seçimin diğer ülkelere göre farklılık teşkil ettiğini belirtti.



Seçim sürecinde büyük bir güvenlik sorunu yaşanmadığını anlatan Bekar, "Bunlar önemli gelişmeler. Zorluklar var tabii ki ama geçmişle kıyaslandığında bugün gelinen nokta daha umut verici bir nokta. Bu süreç önümüzdeki dönemde tedricen gelişerek devam edecek. Eleştirmek kolay fakat sahadaki gerçekleri her zaman göz önünde tutmalıyız. Onları anlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



FETÖ YAPILANMASI



Somali'deki FETÖ yapılanması hakkında da bilgi veren Bekar, Somali'nin bu konuda örnek olarak gösterilebilecek bir ülke olduğunu kaydederek şöyle devam etti:



"İki ülke arasında kardeşliğin bir göstergesi olarak 16 Temmuz'da, darbeden sadece bir gün sonra, bakanlar kurulu kararıyla FETÖ iltisaklı okulları kapattılar, orada çalışan kişileri de sınır dışı ettiler ve bu kararı da Somali başbakanı büyükelçiliğimize bakanlarla birlikte gelerek bildirdi. Bir hafta içinde bu kişiler ülkeyi terk ettiler ve Mogadişu'da bulunan iki okul ve bir hastane bizim yönetimimize geçti.



Biz de yerel bir partnerle ortaklık kurarak okulları eylül ayında işletmeye başladık. Bugün de Maarif Vakfına devredildi okullar. Şu anda sorunsuz bir şekilde okullar eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Hastaneyi de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi bünyesine kattık. Oranın bir şubesi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Yani Somali içinde FETÖ ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı."