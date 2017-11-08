FETÖ'ye bağlılık yemini ettirip soruları vermişler

Tokat'ta FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sınava girecek örgüt üyelerinin nasıl yönlendirildiğine yer verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan sözleşmeli subay C.İ'nin, örgüt hakkında aktardığı bilgilere yer verildi.



Çıkarıldığı mahkemede itirafçı olarak örgüt hakkında bilgi verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.İ, üniversite yıllarında FETÖ'nün evinde kaldığı ve "Yusuf" kod adını kullandığını belirtti.



Üniversite sorumlusu "Mahmut" kod adlı kişinin 2010'da üniversiteden mezun olacak örgüt mensubu öğrencileri yanına çağırdığını anlatan C.İ, şöyle devam etti:



"Bana 'Dershanede çalışmak ister misin, yoksa öğretmen mi olmak istersin?' dedi. Ben de dershanede çalışmayacağımı, öğretmen olacağımı söyledim. Sonra 'Polis veya asker olmak ister misin?' dediler. Ben de polis değil de asker olabileceğimi söyledim. Mahmut kod adlı şahıs bana, 'TSK'da senin gibi muhafazakar insanlara ihtiyaç var. Sizler bu oluşumun önünü açacaksınız.' diye telkinde bulundu. Bana 'Sınav takvimini takip et ve ders çalışmaya başla.' dedi. Ben de denilenleri yapmaya başladım."



"SINAVDA SORULARIN AYNISI ÇIKTI"



Hava ve kara kuvvetleri ile jandarma için sözleşmeli subaylık müracaatında bulunduğunu bildiren C.İ, şu bilgileri verdi:



"Sınava gitmeden bir hafta önce Mahmut kod adlı şahıs beni çağırdı. 'Ankara'dan birisi geldi, seninle görüşmek istiyor.' dedi. Ankara'dan gelen şahıs cebinden yemin metni çıkardı, okumamı söyledi, ben de okudum. Hizmet hareketinden ayrılmayacağımı, burada gördüklerimi hiç kimseye söylemeyeceğimi anlatan bir metindi. Daha sonra yanında getirdiği bilgisayarı açarak bana, deneme şeklindeki askeri sınav sorularını gösterdi. Okumam için bir saatim olduğunu söyledi. Bunları bir saat okudum. Süre dolduktan sonra bilgisayarı kapattı."



Bir hafta sonra Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki sınava girdiğini kaydeden C.İ, "Sınavda, bana gösterilen soruların aynısı çıktı. 50 sorudan 46'sını yaptım ve 92 puan aldım. 4 sorunun cevabını hatırlamadığım için yapmadım. Mahmut kod adlı şahsın telkiniyle havacı subay olmam istenmeme rağmen sözleşmeli jandarma oldum." ifadelerini kullandı.



