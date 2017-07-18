FETÖ/PDY soruşturması

Hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan kişi, Trabzon Valiliği'nde gözaltına alındı.

Trabzon'da hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan kişi, Trabzon Valiliği'nde gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir süre önce öğretmenlikten ihraç edilen O.K, Trabzon Valiliği OHAL Bürosu'na giderek, meslekten ihracına ilişkin itiraz dilekçesi verdi.



Burada yapılan sorgulamada, O.K. hakkında "ByLock" kullandığı iddiasıyla yakalama kararı bulunduğu belirlendi.



Bu durum üzerine güvenlik güçleri O.K'yı gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.