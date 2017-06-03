FETÖ'nün YTÜ'deki yapılanmasına yönelik davada 7 tahliye

FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesindeki (YTÜ) yapılanmasına yönelik davada açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 7 kişinin tahliyesine karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) açığa alınan, aralarında profesörlerin de bulunduğu 22'si tutuklu 83 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada, 7 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 tutuksuz sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Doç. Dr. Bülent Vural, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu, Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven, Doç. Dr. Tamer Çoşkun, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Kadir Kahveci, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Baştürk, Osman Gürbüz, Özkan Şen, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin, Yusuf Duran ile Köksal Avincan ve sanık avukatları katıldı.



Savunmasını yapan tutuklu sanıkların avukatları da beyanda bulunarak, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.



3'Ü PROFESÖR 7 SANIĞA TAHLİYE



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Prof. Dr. Mehmet Uzunoğlu, Prof. Dr. Muğdeşem Tanrıöven, Prof. Dr. Turgut Kocatürk, Doç. Dr. Bülent Vural, Özkan Şen, Kadir Kahveci, Köksal Avincan'ın tutuklu kaldığı süreleri ve dosyadaki kanıt durumunu dikkate alarak, adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.



Tutuklu sanıklar Prof. Dr. Abdullah Bal, Prof. Dr. Celal Kocatepe, Doç. Dr. Deniz Güney, Doç. Dr. Tamer Çoşkun ile öğretim üyeleri ve memurlar Bünyamin Yağcıtekin, Harun Akif Kabuk, İbrahim Özbek, Mehmet Rıfat Kamber, Muhammed Çinkaya, Mustafa Başıbüyük, Mustafa Dağcan Baştürk, Osman Gürbüz, Selahattin Aydoğdu, Serdal Şahin ile Yusuf Duran tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, yakalamalı sanıklar Emrah Bulut, Kıyas Kılıç, Ahmet Ayaz, Hamdi Gültekin, Muhammed Balcılar, Sezai Coşkun, Samet Turan, Ömer Bisen, Halil Avcı, İsmet Yiğitbaşı, Nevdil Günay ve Murat Toprak hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamına, infazının bekletilmesine hükmetti.



Mahkeme heyeti, sanıkların Bank Asya'daki ilk hesap açılış tarihlerinden denetimin TMSF'ye devredildiği 29 Mayıs 2015'e kadar tüm hesap hareketlerinin temini için Bank Asya'ya yazı yazılmasına, 25 Aralık 2013'ten önceki 3 yıllık döneme ilişkin hesap hareketleri nazara alındığında hesaplar arasında belirgin bir farklılık olup olmadığı, belirtilen dönemde yatırılan ve çekilen mevduatların ayrı ayrı belirtilmesi, aynı dönemde sanıkların başka finans kuruluşlarındaki hesaplarındaki meblağ ile bu dönemde hesaplarda artış olup olmadığı konusunda tablo şeklinde ayrıntılı raporun düzenlenmesi için banka kayıtlarının bankacılık konusunda dosyanın uzman üçlü bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.



TUTUKSUZ 10 SANIĞA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI



Heyet, mahkemeye gönderilen üst yazılı ByLock tespitine yönelik tutanakta kullanıcı oldukları tespit edilen tutuksuz sanıklar Ergün Yaşar, Fatih Karabiber, İbrahim Eren, İbrahim Şener, Kürşat Hakan Oral, Muzaffer Aydemir, Recep Uysal, Salih Demirel, Süleyman Hakan Sevilgen ve Şaban Çetin hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasını kararlaştırdı.



Mahkeme heyeti haklarında ByLock tespiti yapılan Giray Eşref Kıral, İdris Aydın ve Hanifi Saraç'ın soruşturma ifadeleri, sunulan belgeler kapsamında ByLock tespiti yapılan GSM hattını kullandıkları yönünde yoğun şüphe bulunmasından dolayı tutuklanmalarına yönelik talebi reddetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 22 Ağustos'a erteledi



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.