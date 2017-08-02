FETÖ'nün 'yasa dışı dinleme' iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün yasa dışı dinleme iddiasıyla yürütülen soruşturmada 45 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi, ilk duruşma 19 Aralık'ta Silivri'de yapılacak.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş adamları, milletvekilleri ve gazetecilerin de bulunduğu 59 ismi yasa dışı dinlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında yer aldığı 45 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 19 Aralık'ta Silivri'de yapılmasına karar verdi.