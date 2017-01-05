FETÖ'nün yargı imamları tutuklandı

FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün yargı imamlarının da bulunduğu eski Anayasa Mahkemesi çalışanı 7 kişi tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün yargı imamlarının da bulunduğu eski Anayasa Mahkemesi personeli 7 kişi tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, aralarında örgütün "yargı imamları"nın da bulunduğu eski Anayasa Mahkemesi çalışanı ikisi kadın 18 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 11'i tutuklama, 2'si adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 5 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.



Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 6 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.



KHK ile meslekten ihraç edilen eski Anayasa Mahkemesi çalışanı şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" yer aldığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların ise örgütün çözülmesine yönelik itiraflarda bulundukları öğrenildi.