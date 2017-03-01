FETÖ'nün 'uyuyan hücresine' dava

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen 45 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması 8 Mayıs'ta Silivri'de yapılacak.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından FETÖ'nün TSK'daki uyuyan hücreleriyle ilgili yürüttüğü soruşturma sonucu 41'i tutuklu 45 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme heyeti, hazırladığı tensip tutanağında tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmaların sırasıyla 8, 9, 10 ve 11 Mayıs'ta Silivri Cezaevinin karşısında bulunan salonda yapılmasına hükmetti.



İddianamede, örgütün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevlendirdiği belirlenen "murakıp" Hasan Pakır, merkeze alınan vali yardımcısı Şaban Erdoğan, Hasan Önder Demir, İsmail Sağızlı, Nihat Kaplan, Sezai Şaşmaz ve Mücahid Aydın'ın ''Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilirken, 11'i kurmay 28 albayın da aralarında bulunduğu 38 sanığın da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan sanıkların "kripto, uyuyan hücre" olarak darbenin başarısız olması halinde TSK içinde gizlendikleri değerlendirilen iddianamede, FETÖ'nün darbeye katılmayan üyelerinin tasfiyesinin engellenmesini amaçladığı vurgulanarak, soruşturma kapsamında örgütte bir dönem ''imamlık'' yapan Hasan Polat'ın ifadesine yer verildi.