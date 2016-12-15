FETÖ'nün Türkiye barolar imamı belirlendi

Tokat'taki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün "Türkiye barolar imamı" olduğu tespit edilen M.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında terör örgütünün "Türkiye barolar imamı" olduğu düşünülen M.K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, tanık ifadeleriyle terör örgütünün yapılanması deşifre ediliyor. Bu çerçevede FETÖ'nün "Türkiye barolar imamı" olduğu değerlendirilen M.K'nin tespit edildiği, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmada, öğretmen olan FETÖ'nün kentteki "kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinden sorumlu imamı" tutuklanırken öğretim üyesi olan "Tokat astsubaylar imamı" da gözaltına alındı.

Örgütün "Türkiye hukuk evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında da 2 hakim tutuklandı.

KADIN HAKİM ADAYLARI SABİT HATLI, ERKEKLER İSE ANKESÖRLÜ TELEFON KULLANMIŞ

Soruşturmalar çerçevesinde FETÖ'nün yapılanmasına yönelik de ilginç detaylar ortaya çıkıyor. Buna göre kadın hakim adaylarının sınava hazırlık süresince sabit hatlı telefon, erkek adayların ise ankesörlü telefon kullandıkları belirlendi.

Ayrıca soruşturmada TSK üyeleri, hakim ve savcıların Zaman gazetesine abone olmalarının yasak olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi ise "Polisler Kayseri bölge imamı"nın, polislere Tango görünümlü Eagle programından "Abiler, TSK ülke yönetimine el koydu. İl il, bölge bölge sorumluluk alanlarımıza gidelim. Askere direnmeye engel olalım. Psikolojik üstünlük darbeye karşı koyanlarda olabilir ama fiziki üstünlük bizde. İnternet ve elektrikler kesilebilir." diye mesaj gönderdiği tespit edildi.

Kaynak: AA