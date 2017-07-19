FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon

Tekirdağ merkezli bazı illerde gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u daha adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) "kripto" yapılanmasına ilişkin Tekirdağ merkezli soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu ilin yanı sıra Ankara, Sakarya, Manisa, Trabzon, Gaziantep, Mardin, Kars, Kırıkkale, Hatay ve Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 9'u daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Sanıklardan 2'si mahkemece tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.



Üçüncü dalga operasyon kapsamında subay ve astsubaylar ile bir sivil memurun da aralarında bulunduğu, haklarında yakalama kararı verilen şüpheli sayısının 37'den 38'e yükseldiği belirtildi. Bunlardan 32'sinin gözaltına alındığı, kalan 6 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Daha önce adliyeye sevk edilen 22 kişiden 11'i tutuklanmış, 11'i salıverilmişti.



Operasyon kapsamında yakalanan diğer 10 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor.



Aynı soruşturmanın birinci ve ikinci dalgasında, 102 zanlı tutuklanmış, 93 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakılmış, 6 zanlının başka illerdeki soruşturma kapsamında FETÖ'den tutuklandığı tespit edilmişti.



Böylece operasyonun üç dalgasında tutuklu sayısı 113'e ulaştı.