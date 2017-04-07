FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasında 38 gözaltı kararı
FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 38 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TRT'deki yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, açığa alınan 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.