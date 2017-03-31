FETÖ'nün Tanzanya imamı tutuklandı

Ataşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün "Tanzanya imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Halit" kod adlı Atilla Ün tutuklandı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün "Tanzanya imamı" olduğu öne sürülen "Halit" kod adlı Atilla Ün tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün "Tanzanya imamı" olduğu ileri sürülen ve firari olan Ün'ün, saklanmak için Ataşehir'de bir avize dükkanında işçi olarak çalıştığını ve aynı dükkanda yatıp kalktığını belirledi.



FETÖ'nün Tanzanya'daki iş adamı derneği ABİDAT'ı kuran ve örgütün kapatılan derneği "Kimse Yok Mu"da uzun yıllar yöneticilik yapan "Halit" kod adlı Atilla Ün, geçen hafta düzenlenen operasyonda yakalandı.



Uzun süredir söz konusu dükkanda saklanan Ün'ün, vatandaşlarca Kimse Yok Mu Derneğine bağışlanan kurban, su kuyusu ve diğer yardım paralarını farklı alanlarda kullandığı ileri sürüldü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya gezisi öncesi, bu ülkeden kaçtığı ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen Ün, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.