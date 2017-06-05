FETÖ'nün sözde 'Myanmar imamı' tutuklandı

FETÖ'nün sözde "Myanmar imamı" olduğu tespit edilen Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Myanmar imamı" olduğu belirlenen Muhammet Furkan Sökmen, Hatay'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Myanmar'dan geçen günlerde sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınarak Hatay'a götürülen Sökmen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sökmen, cezaevine gönderildi.