"FETÖ'nün siyasi ayağı hala ortaya çıkarılamadı"

Altay, CHP İl Teşkilatı ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen ''Bursa Hayır İçin Yıldırım'da Buluşuyor Yürüyüşü''ne katıldı. Mesken Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Erikli Meydanı'nda sona erdi.

Engin Altay, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların özellikle yeni anayasa metnini çok iyi okumaları ve ondan sonra "Evet ya da Hayır" kararını bilinçle ve düşünerek vermeleri gerektiğini belirtti.

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanına çok fazla yetki verildiğini vurgulayan Altay, "Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum, bu teklif geçince şimdi yapamadığınız neyi yapacaksınız? Bu yeni anayasa teklifi Türkiye'nin güçlenmesine değil, tam aksine parçalanmasına hizmet eder." diye konuştu.

Altay, 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğinin içerisinde terörün nasıl sonlanacağına dair tek bir cümlenin olmadığını ileri sürerek, "FETÖ'nün yargı ayağı belli, ordu içerisindeki ayağı belli, iş dünyasındaki bağlantıları belli ama en önemli ayağı olan siyasi ayağı hala ortaya çıkarılamadı. Devletin FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarması ve açıklaması, sonra da bu kişilerin bağımsız Türk mahkemeleri önünde yargılanması şeref borcudur." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da katıldı.