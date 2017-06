'FETÖ'nün sır kutusu' 11 aydır aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz, 11 aydır her yerde aranıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde Hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez delil yetersizliğinden reddetti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı.



1 Eylül'de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarılan Öksüz, FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılmış, arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince 11 aydır sürdürülüyor.



Öksüz'ün, Sincan Batı Adliyesinde cumhuriyet savcılığındaki sorgusunda, "14 Temmuz'da Sakarya'dan Ankara'ya geldim. Keçiören'de kaldım. Tarla bakmak için 150 liraya anlaştığım taksici beni getirip Kazan'a bıraktı." ifadesine karşın, polisin yürüttüğü çalışma sonucu Öksüz'ün ifadesinde belirttiği Keçiören'deki 2 adresin uzun süredir boş olduğu ve kimsenin kalmadığı belirlendi. Ayrıca, o gün yakalandığı yere Keçiören bölgesinden herhangi bir taksinin de gelmediği anlaşıldı.



EN YAKININDAKİ İSİMLER TUTUKLANDI



Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra Sakarya'ya geldiği yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evinde 1 Ağustos'ta arama gerçekleştirdi. Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, kayınpederinin evinin garajında bulundu.



Öksüz'ün kardeşi olduğu belirlenen ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğünce 19 Temmuz'da açığa alınan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz (44), 3 Ağustos'ta Karabük'te tutuklandı. Ahmet Öksüz'ün, Karabük'te 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılanmasına başlandı. Ahmet Öksüz'ün eşi Havva Emel Öksüz ise Karabük'te, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Havva Emel Öksüz, 12 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.



Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım 13 Ağustos'ta Sakarya'da, kardeşinin eşi Şenay Öksüz 24 Ağustos'ta Mersin'de, kayınvalidesi Hatice Yıldırım 2 Eylül'de Sakarya'da, Marmaris'te öğretmenlik yapan akrabası Sahure Öksüz de tutuklandı.



Kayınvalide Hatice Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık sorunları nedeniyle durumunun tekrar incelenmesi için Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması üzerine ev hapsi uygulanması ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edildi.



Soruşturma kapsamında İstanbul Üsküdar'da Öksüz'ün saklanıp kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Erdal Şen ile örgütün "Rusya imamı" Ali Sami Yıldırım 9 Ağustos'ta tutuklandı. Erdal Şen'in Öksüz'ün bacanağı, Yıldırım'ın ise kayınbiraderi olduğu belirlendi.



Öksüz'ün diğer bacanağı Ökkeş Tetik ise 2010 KPSS'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Öksüz'ün hocası olduğu iddia edilen SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz 11 Ağustos'ta, arkadaşı eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Akgül de 23 Ağustos'ta Sakarya'da tutuklandı.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 3 Kasım'da gözaltına alınan Öksüz'ün iki baldızı Belkıs Nur Tetik ve Seyyide Öznur Yıldırım, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Adil Öksüz'ün daha önce İstanbul'da tutuklanan kayınbiraderi ve örgütün sözde "Rusya İmamı" Ali Sami Yıldırım'ın eşi Melike Yıldırım da sevk edildiği mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla salıverildi.



Daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılan Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla 24 Nisan'da tutuklandı.



EŞİ VE ÇOCUKLARI AMERİKA'DA



Darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşi ve 3 çocuğunu Amerika'da yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı öğrenilen Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda İl Jandarma Komutanlığınca kontrol noktası oluşturuldu.



Her ihbarı değerlendiren ekipler, Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da birçok adres, yayla, ev ve ormanlık alan içinde barınmaya müsait yerleri kontrol etti, binden fazla kişiyle de mülakat gerçekleştirdi.



Öksüz'ün bir an önce yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip de Türkiye'de "güvenli bir evde" bulunma olasılığı üzerinde durarak, 15 Temmuz öncesi irtibatlarını mercek altına aldı, gidebileceği her adresi tespit etmeye çalışıyor.



Bu arada, yurt dışı seyahatlerinde sadece 31 Aralık 2014 ile 13 Ocak 2015 tarihlerinde izinli olarak Almanya'ya giden ancak diğer yurt dışı çıkışlarında resmi izin almadığı ortaya çıkan Öksüz'ün, özellikle 17-25 Aralık sonrası bu seyahatlerini sıklaştırması dikkati çekti. Öksüz'ün izinsiz yurt dışı çıkışlarını genel olarak üniversitede derslerinin olmadığı bayram ve hafta sonu tatillerinde gerçekleştirdiği, son yarı yılda da perşembe günleri dersinin bitmesinin ardından pazar gününe kadarki zaman diliminde yaptığı tespit edildi.



Adil Öksüz son olarak, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 11 Temmuz'da izinsiz çıktığı yurt dışından 13 Temmuz'da döndü.



Girişimin kilit ismi firari Öksüz'ün darbeyi nasıl koordine ettiği ise sanık ifadeleriyle ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan itirafçıların verdiği bilgilere göre Öksüz, darbe girişiminden önce örgütün imamları, generaller ve askeri hakim-savcılarla toplantılar yapıp, FETÖ elebaşı Gülen'e onaylattığı planın her aşamasında rol aldı.



Askeri hakim-savcılara darbe sırası ve sonrasındaki görevleri Öksüz tarafından tebliğ edilirken, darbe sonrasında kurulacak sıkıyönetim mahkemelerinin başına eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'nin getirilmesinin planlandığı öne sürüldü.



Adil Öksüz, İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar listesi"nde 4 milyon liraya kadar ödül verilen "kırmızı" kategoride yer alıyor.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Sakarya'da görülen davada, "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz hakkında "anayasayı ihlal" ve diğer suçlardan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.



İddianamede, Öksüz'ün FETÖ/PDY bünyesi içerisinde yönetici pozisyonunda ve Sakarya'da gerçekleştirilmek istenen darbeye teşebbüs girişiminden de sorumlu olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, "Öksüz'ün diğer şüphelilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip örgütlü bir şekilde cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal suçunu işlediği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.



DARBE GİRİŞİMİNİ KEMAL BATMAZ'LA YÖNETTİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada, Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile ABD'ye gittiği, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğü belirlendi. Öksüz ve Batmaz'ın Akıncı Üssü ve Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıktı.



Bu arada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma dosyasına, Öksüz ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir arada olduğu kamera görüntüleri de girdi.



Öte yandan, Adil Öksüz'ün gözaltındayken 3 kez telefonla görüştüğü Atatürk Araştırma Merkezi İdari İşler Müdürü Hasan Balcı, 7 Ocak'ta Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kamudaki görevinden ihraç edildi.



ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİM TUTUKLANDI



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i 16 Ağustos'ta geçici olarak görevden uzaklaştırdı.



Her iki hakim hakkında başlatılan soruşturma FETÖ kapsamına alındı. Hakimler, FETÖ soruşturmasından çok, görev sırasındaki kusurlarından dolayı açığa alınmıştı ancak bu hakimler hakkındaki son soruşturma raporu üzerinde çalışan müfettişler, soruşturmayı Çelik ve Sönmez'in FETÖ bağlantıları üzerinde durarak yürüttü.



Daha sonra 6 Mayıs 2017'de HSK tarafından meslekten ihraç edilen Sönmez, aynı gün hakkındaki gözaltı kararı kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yakalandı ve getirildiği Ankara'da tutuklandı.



ÖKSÜZ DARBECİLERE VİLLADA "İMAMLIK" YAPMIŞ



Darbe girişiminin, Ankara'da "danışmanlık merkezi" olarak kullanılan 3 katlı villada haziran ayı sonu itibarıyla planlanmaya başlandığı ortaya çıktı.



FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 29 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen ve 8 Ağustos'ta gözaltına alınan "Şapka" kod adlı şüphelinin, darbe planlamasına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine verdiği ifadelerde ilginç ayrıntılar yer aldı.



Salonda Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Havacı Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Denizci Koramiral Ömer Faruk Harmancık ile tanımadığı 4-5 kişinin daha olduğunu, havacıların havacılarla, karacıların karacılarla, denizcilerin denizcilerle gruplandığını ve çalışma yaptığını anlatan itirafçı, namazın farzlarını da Adil Öksüz'ün kıldırdığını ifade etti.



6 Temmuz'da geldiği villada 9 Temmuz'a kadar kaldığını aktaran "Şapka", Adil Öksüz'ün sürekli villanın diğer katlarında da gezerek askeri darbe ile ilgili çalışmaları yürüten örgüt mensuplarıyla görüşmeler yaptığını kaydetti.