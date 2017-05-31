FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik operasyon

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Adıyaman'da 15 Mayıs'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 33 sağlık çalışanı gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.