FETÖ'nün Ruanda'daki okulu kapatıldı

Ruanda Eğitim Bakanı Dr. Papias Musafiri Malimba, başkent Kigali'de "Hope Academy" adıyla faaliyet gösteren FETÖ yapılanmasına ait okulun 2 Haziran Cuma günü kapatıldığını bildirdi.

Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı faaliyet gösteren tek okul kapatıldı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ruanda Eğitim Bakanı Dr. Papias Musafiri Malimba, başkent Kigali'de "Hope Academy" adıyla faaliyet gösteren FETÖ yapılanmasına ait okulun 2 Haziran Cuma günü kapatıldığını duyurdu.



Bakan Malimba, okul müdürü Volkan Sertkaya'ya gönderdiği resmi yazıda, "Türk tarafının hassasiyetleri" ve "Ruanda devletinin çıkarlarını" göz önünde bulundurarak, okulun tüm faaliyetlerinin geçen cuma günü itibarıyla durdurulması için gerekli önlemlerin alınması ve kapatılması talimatını verdi.



Ruanda'da FETÖ'ye ait tek okul olarak bilinen "Hope Academy" 2012 yılında açılmıştı. Anaokul, ortaokul ve liseden oluşan okul, diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi ülkenin gelir seviyesi yüksek kesimine hitap ediyordu.



RUANDA'DA FETÖ İÇİN ÇEMBER DARALIYOR



Söz konusu okulun AA'nın 20 Mayıs'ta yayımladığı "Ruanda'da FETÖ için çember daralıyor" başlıklı haberin hemen ardından kapatılması dikkati çekti.



Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo, FETÖ'yle mücadelede Türkiye ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Burada iş yapmalarına ve yaşamalarına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.



Bakan Mushikiwabo, Ruanda'ya kaçan FETÖ üyelerine şu ifadelerle seslenmişti:



"Ruanda'da hukuku çiğneyemezsiniz. Türkiye'de hukuku ihlal edip Ruanda'ya kaçıp burada saklanamazsınız. Bu konuda bizim duruşumuz çok güçlü ve Türkiye'ye de açık şekilde bunu bildirdik. Ruanda, bizim için dost bir ülke olan Türkiye'ye zarar veren insanların sığınacağı güvenli bir liman değildir."



RUANDA FETÖ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE TAM İŞ BİRLİĞİNE HAZIR



Ruanda Ticaret ve Sanayi Bakanı François Kanimba da Türkiye'den kaçarak Ruanda'da çeşitli faaliyetlerde bulunan örgüt üyelerine yönelik Türkiye ile "tam iş birliğine" hazır olduklarını ifade etmişti.



Kanimba, "Türkiye ile kuvvetli ve elverişli bir ortaklığımız söz konusu. Bu iş birliğini devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için oldukça stratejik ve anahtar konumunda." diye konuşmuştu.