FETÖ'nün polis okulu yapılanması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) polis okulu yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 29 şüpheliden 18'inin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında birinci, ikinci ve üçüncü sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 29 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.



Savcılık, şüphelilerden 28'ini tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk ederken, 1 kişiyi serbest bıraktı.



Savcılığın tutuklama talebini değerlendiren Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler İsmail Boşnak, Mehmet Fatih Alhan, Muhiddin Yıldırım, Murat Perdecier, Nejdet Saygılı, Ramazan Barlas, Rasim Altuntaş, Rukiye Bunlu, Şuayip Öğdür, Tuncay Felek, Turan Odabaş, Adil Yıldız, Alaattin Harman, Ali Öz, Bülent Kaynaroğlu, Emiş Emre, Halid Serdar Uçan ve İsmail Başören ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.



Hakimlik, diğer 10 şüpheliyi adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. Adli kontrol hükümleri çerçevesinde, bu şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı koyuldu.

Kaynak: AA