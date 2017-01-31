FETÖ'nün para kasaları Demirci ve Gül hakim karşısında

Eski CHA Bölge Müdürü Demirci ve Özel Şifa Hastanesi Basın Müdürü Gül'ün hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından "FETÖ üyesi oldukları ve örgüte finansman sağladıkları" öne sürülen eski Cihan Haber Ajansı Bölge Müdürü ve eski Zaman Gazetesi Erzurum Yayın Temsilcisi Ersin Demirci ile kapatılan Erzurum Özel Şifa Hastanesi Basın ve Protokol Müdürü Esalettin Gül'ün 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Gül ve Demirci, tutuklu bulundukları Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada, sanıkların avukatları da hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Esalettin Gül ve Ersin Demirci'nin FETÖ/PDY'ye ait basın ve yayın organlarından Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansında bölge müdürü olarak görev yaptıkları ve 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY'nin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı ile "terör örgütü" ilan edilmesine rağmen örgüt faaliyetlerine devam ettikleri öne sürülüyor.



Sanıklardan Demirci'nin, "14 Aralık Operasyonu" olarak bilinen ve Zaman gazetesine yönelik operasyonlarda gazetenin Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ile Samanyolu Televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca'nın gözaltına alınmasının ardından Erzurum Adliyesi önünde basın açıklamasıyla operasyonları eleştirdiği ve örgütün propagandasını yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın örgütün emniyetteki üyelerini FETÖ'ye mensup diğer üyeler hakkında tahkikat yapmaması için yönlendirdiği iddia ediliyor.



İddianamede, Gül'ün de görevlerini Demirci'ye devrettikten sonra örgütün finans kaynaklarından Özel Şifa Hastanesinde basın ve protokol müdürü olarak görev yaptığı, 17-25 Aralık'tan sonra örgütle irtibatını kesmediği, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi aracılığıyla ilettiği talimatları canlı kurye olarak örgüt mensuplarına aktardığı ve terör örgütünün sosyal medya faaliyetleri içinde paylaşımlar yaptığı ileri sürülüyor.



İddianamede, Gül ve Demirci'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından 12,5 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.