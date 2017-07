Çavuşoğlu: FETÖ'nün okulları Türk okulları değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ okulları Türk okulları değil. Türkiye'nin onları desteklediği izlenimi vermek için Türk ismini kullanıyorlar ama Türkiye asla terör örgütlerini ve yasadışı organizasyonları desteklemez." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Liberya'daki yapılanmasına ilişkin, "Bunlar (FETÖ okulları) Türk okulları değil. Türkiye'nin oları desteklediği izlenimi vermek için Türk ismini kullanıyorlar ama Türkiye asla terör örgütlerini ve yasadışı organizasyonları desteklemez. Onlar Türk değil." değerlendirmesinde bulundu.



Liberya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Liberya Dışişleri Bakanı Marjon V. Kamara ile heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, Liberya'ya gelen ilk Türk Dışişleri Bakanı olmasının önemine dikkati çekti.



Bu ziyaretin ikili ilişkilere katkı yapacağına inandığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Afrika ile ortak kültürel mirasa dayanan tarihi ilişkileri var. Afrika ile gelişmekte olan ilişkilerimizi bir başarı hikayesi olarak niteliyoruz." dedi.



"FETÖ FALİYET GÖSTERDİĞİ BÜTÜN ÜLKELER İÇİN CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR"



Görüşme sırasında mevkidaşını FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin bilgilendirdiğini ve FETÖ'nün Liberya'daki yapılanmasına ilişkin endişelerini ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Şunun altını çizmek istiyorum ki FETÖ, sadece Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için ciddi tehdit oluşturuyor. Liberyalı dostlarımızın bu çok tehlikeli terör örgütüne ve faaliyetlerine karşı gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Bu süreçte Türkiye, Liberya'ya Türkiye Maarif Vakfı (TMV) aracılığıyla her türlü desteği sağlamaya hazır." diye konuştu.



Mevkidaşına, Liberyalı öğrencilere sağlanan Türkiye Bursları'nın sayısını artırmaya hazır olduklarını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin Liberya'da açacağı büyükelçiliğin de iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin potansiyeline uygun seviyede olmadığını ancak yakın gelecekte bu hedefe ulaşılabileceğini dile getirdi.



"BUNLAR TÜRK OKULLARI DEĞİL"



Liberya'nın FETÖ okullarına yönelik politikasının sorulması üzerine Kamara'nın yaptığı açıklamaların ardından değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Öncelikle herkese şunu hatırlatmak isterim ki bunlar (FETÖ okulları) Türk okulları değil. Türkiye'nin onları desteklediği izlenimi vermek için Türk ismini kullanıyorlar ama Türkiye asla terör örgütlerini ve yasadışı organizasyonları desteklemez. Onlar Türk değil. Bunlar (FETÖ) için en iyi strateji de bu. Devlet kurumlarına sızabilmek için okul açıp en iyi öğrencileri bünyelerine almak. Türkiye'de de başka birçok ülkede de bunu yaptılar. FETÖ, hem Türkiye hem de aktif bulunduğu her ülke için bir tehdit. Soruşturma başladığında da eminim ki Liberya da bunların ne kadar tehlikeli olduğunu görecek. Dostum Kamara'ya tavsiyem, diğer Afrika ülkelerindeki örnekleri incelemesi. Nijer, Somali ve daha bir sürü Afrika ülkesi, tehlikeyi gördü ve önlemlerini alıyorlar."