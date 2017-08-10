FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma, elde edilen yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın ayrıca şüpheliler hakkında ikametlerinde arama kararı talep etmesi üzerine nöbetçi hakimlikçe, arama ve yakalama kararı da çıkarıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen operasyonda, Burak Ekici, Muhsin Pilgir, Ömer Faruk Aydemir, Sait Gürkan Tuzlu, Cüneyt Seza Özkan, Yusuf Duran, Ahmet Feyzullah Özyurt, Ahmet Sağırlı ve Mutlu Özay gözaltına alındı.

Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.