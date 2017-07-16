FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

AA, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 1. yıl dönümünde FETÖ elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikanesini havadan görüntüledi.

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde AA'nın havadan görüntülediği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki malikanesinde korku ve sessizliğin hakim olduğu görüldü. ABD polisinin göstericileri ve basın mensuplarını malikanenin bulunduğu sokaktan uzaklaştırması ise tepki topladı.



AA, FETÖ elebaşı Gülen’in 1999’dan beri yaşadığı ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesini havadan görüntüledi.



Yaklaşık 400 dönümlük oldukça büyük bir arazi içindeki malikane, etrafındaki binalarla birlikte büyük kompleks yapısıyla dikkati çekiyor.



AA’nın helikopterle çektiği görüntülerde elebaşı Gülen’in yaşadığı arazinin tüm detayları görülürken, malikanede görev yapan FETÖ mensubu bir kişinin elindeki kamera ile helikopteri çektiği dikkatlerden kaçmadı.



POLİS GÖSTERİCİLERE İZİN VERMEDİ



Öte yandan sabah saatlerinde malikanenin bulunduğu sokağa gelen göstericilere ve basın mensuplarına sınırlı bir alan ayıran ABD polisi, kısa bir süre sonra alanda bulunan herkesi sokağın dışına çıkardı.



AA muhabirini de görevini yaparken sokaktan uzaklaştıran polis, FETÖ malikanesinin yöneticisinin kendilerini aradığını ve sokaktaki kişilerin rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uzaklaştırılmasını istediğini belirtti.



SOKAK TAMAMEN KAPATILDI



Bu açıklamayla birlikte sokağın iki başını tamamen kapatan polis, içeriye kimsenin girip çıkmasına izin vermedi. Halka açık bir alan olan sokağın sadece bir sakinin şikayeti üzerine ulaşıma kapatılması tepki çekti.



Darbe girişiminin 1. yıl dönümünde FETÖ’nün malikanesine yansıyan korku ve tedirginlik aşırı güvenlik önlemleri olarak ortaya çıkarken, malikanenin kapıdaki bir görevlisinin protestocuları ve basın mensuplarını kameraya kaydetmesi de dikkatlerden kaçmadı.



"Kendini darbeden uzak gösterebilme" tedirginliğiyle son olarak Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) mülakat veren elebaşı Gülen'in malikanedeki çalışanlarının, malikane çevresinde yapılacak gösteri ve haberleri engellemek için polisin de yardımıyla yoğun bir çaba içinde olması dikkati çekti.



Türkiye'nin ABD'li yetkili makamlara iade başvurusunda bulunduğu FETÖ elebaşı Gülen, 1999'dan beri Pensilvanya eyaletinin Saylorsburg bölgesindeki malikanesinde ikamet ediyor.