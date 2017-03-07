FETÖ'nün 'mahrem imamı' tutuklandı

Twitter'daki "bıbıcımsıfırladım" adlı hesap üzerinden FETÖ/PDY'yi övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan FETÖ'nün sözde "mahrem imamı" Serkan Sedat Güray, tutuklandı.

Twitter'daki "bıbıcımsıfırladım" adlı hesap üzerinden FETÖ/PDY'yi övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde "mahrem imamı" Serkan Sedat Güray, tutuklandı.



Hakkında bulunan tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında Bolu'da gözaltına alınan Güray, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Burada, soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Güray, "terör örgütü propagandası yapmak", "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Anadolu nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan Güray'ın, 1993 yılından beri radyo programcılığı yaptığını belirterek, "2001 yılından itibaren Burç FM'de radyo programcılığı yaptım ve Milli Eğitim'de İngilizce öğretmeni olarak çalıştım. Bilkent mezunuyum. HTS kayıtlarında görüştüğüm belirtilen kişileri radyo programlarında konuk ettiğim için görüştüm. Bank Asya hesabım çok eskiden beri vardır. Herhangi bir talimatla fazladan para yatırmışlığım yoktur. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca geçtiğimiz yıl mart ayında Twitter'daki "bıbıcımsıfırladım" adlı hesaba ilişkin soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabını kullandığı iddiasıyla Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Serkan Sedat Güray gözaltına alınmış, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen Güray, Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.



Şüpheli Güray'ın ev aramasında ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, HTS kayıtlarında FETÖ üyesi çok sayıda isimle telefon görüşmesi tespit edilmişti.