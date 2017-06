FETÖ'nün kökünü temizleyene kadar bize durmak yok

Başbakan Yıldırım, "İçindeki militanlarını robotlaştırarak birer hain olarak yetiştiren FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz sürüyor. Kökünü temizleyene kadar bize bir dakika, bir saniye durmak yok." dedi.

Çankaya Köşkü'nde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerine verdiği iftar yemeğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "İçindeki militanlarını robotlaştırarak birer hain olarak yetiştiren FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz sürüyor. Devletin içine sinmiş bu kan emicilerin kökü temizlenene kadar bize bir dakika, bir saniye durmak yok." dedi.



"YIL DÖNÜMÜNDE 15 TEMMUZ'U MEMLEKETİN HER KÖŞESİNDE KUTLAYACAĞIZ"



Başbakan Yıldırım "Yıl dönümünde 15 Temmuz'u memleketin her köşesinde, her ilin meydanında, her ilçenin meydanında milletimizle beraber aynı ruhla, aynı coşkuyla kutlayacağız. Demokrasi bayramı olarak kutlayacağız. Şehitlerimizi anacağız ve geleceğimiz olan gençlerin zihinlerinde bu hatıraların daima yaşaması için gereken çalışmayı yapacağız." diye konuştu.



"TÜRKİYE BÖLGEDE GÜÇLÜ OLMASI LAZIM"



Başbakan Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye'nin bölgede güçlü olması lazım. Yaşadığımız bütün olaylar bize bunu gösteriyor. Örneğin son günlerde Körfez'de yaşanan gelişmeler, bölgede yeni bir sorun alanının belirtileridir. Ümit ederiz ki henüz Suriye, Irak, Yemen, Libya'da sorunlar çözülmeden, akan kan durmadan yeni bir sorun alanı oluşmaz."



"CUMHURBAŞKANIMIZ VE HÜKÜMETİMİZ SÜKUNETE DAVET EDİYOR"



Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, "Bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hükümetimiz, ilgili ülkeleri sükunete davet etmekte ve yaşanan sorunların diyalogla, istişareyle, teenniyle çözümünü sağlamak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Zira, bölgenin yeni sorunları, yeni istikrarsızlıkları kaldıracak durumu yok. Acı olan da tabii Müslüman ülkelerin yoğun olduğu bölgede bu sorun alanlarının artmasıdır." dedi.