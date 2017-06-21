FETÖ'nün kitapları yandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan dershanenin altındaki boş dükkanlarda çıkan yangında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar yandı.

Gazipaşa İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan 4 katlı dershanenin zemin katındaki kullanılmayan dükkanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Yangında, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e ait birçok kitap ile örgüte ait dergilerin yandığı görüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.