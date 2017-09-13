FETÖ'nün kapatılan okul ve dershane çalışanlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ByLock kullandığı belirlenen 79 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, şüphelilerden 30'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan özel okul ve dershanelerde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı aldığı belirtildi.



Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY mensuplarının haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelilerden 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.



Emniyet güçlerinin şüphelilerden 30'unu gözaltına aldığı, operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.