FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyon: 11 gözaltı

Erzincan merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 kadın şüpheli gözaltına alındı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Bu çerçevede Erzincan merkezli Ankara, Sivas, Muğla, Hatay, Tokat, Ordu, Şanlıurfa ve Burdur'da örgütün kadın yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.