FETÖ'nün "jandarma yapılanması" deşifre oldu

FETÖ/PDY'nin darbe gecesindeki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan itirafçılar, terör örgütünün jandarmadaki mahrem nitelikli yapılanmasını deşifre etti.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'da İstanbul'daki jandarma yapılanması ve jandarmanın darbe gecesindeki faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ifadelerine yer verilen itirafçılar, terör örgütünün jandarmadaki faaliyetlerini tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkardı.



Jandarma personelinin İstanbul'daki darbe girişimi eylemlerine ilişkin İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan 870 sayfalık iddianameyle terör örgütünün "mahrem nitelikli jandarma yapılanması" ilk kez açığa çıkartıldı.



İddianamede yer alan bilgilere göre soruşturma, gözaltına alınan astsubaylardan Mustafa Özyurt ve Muhammed Aliko'nun ifadelerinde kendilerini terör örgütünün sözde jandarma teşkilatı yapılanmasında örgütsel isimlendirmeyle "öğrenci" tabir edilen şekilde en alt seviyede faaliyet gösterdiklerini ve kendilerinin "öğretmen" sivil şahıslara bağlı olduklarının beyan etmesi üzerine derinleştirildi.



Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde terör örgütü FETÖ içerisinde "öğretmen" olarak tabir edilen siviller, "Asım" kod adlı Evren Pehlivan ve "Baki" kod adlı Reşat Şahin'i gözaltına alan ekipler, bu şüphelilerin de itirafları neticesinde bir üstleri konumundaki "müdür yardımcısı" tabir edilen Ö.B'ye ulaştı.



Söz konusu şüpheli ile daha sonra yakalanan M.B. ve kendiliğinden emniyet birimine teslim olan H.G, etkin pişmanlıktan faydalanarak FETÖ'nün yapılanmasını deşifre eden açıklamalarda bulundu.



Bu şahısların anlatımlarına göre terör örgütünün sözde "mahrem nitelikli jandarma teşkilatı yapılanması"nın temel yapısı irdelendiğinde, en alt kademesinde "öğrenci" tabir edilen asker şahıslar, bir üstünde ise hiyerarşik olarak "öğretmen" sivil şahıslar, daha sonra müdür yardımcıları onların üzerinde de müdürler yer alıyor.



Terör örgütünün yapılanması içinde, jandarma astsubay ve jandarma uzman çavuşlardan sorumlu bir müdür yardımcısı, jandarma subaylarından sorumlu bir müdür yardımcısı, her müdür yardımcısına bağlı 4-5 veya daha fazla sayıdan oluşan öğretmenler, her öğretmene de duruma göre 4'e kadar öğrenci olarak adlandırılan jandarma personeli bağlı bulunuyor.



FETÖ'nün jandarma yapılanmasında Avrupa, Anadolu ve Silivri olmak üzere üç bölgeye ayrılan İstanbul'da, Silivri bölgesine bakan sözde müdür aynı zamanda Trakya bölgesindeki 4 müdür yardımcısından sorumlu tutuluyor.



İddianamede yer alan söz konusu iki itirafçının anlatımlarına göre, "Marmara Bölge İmamı", jandarma yapılanması hiyerarşisi içinde en üst düzeydeki "Jandarma Kuvvet İmamı"na doğrudan bağlı bulunuyor.



Marmara Bölge Temsilcisinin altında Bolu, Düzce, Sakarya, İzmit illerinden sorumlu müdür, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ile Silivri'den sorumlu müdür, Çanakkale, Bursa, Yalova, Bilecik'ten sorumlu müdür, İstanbul Avrupa Yakası'ndan sorumlu müdür, İstanbul Anadolu Yakası'ndan sorumlu müdür, İzdivaç Sorumlusu, Bilgi İşlem Mesulü (BİM), Arama Tarama Mesulü (ATM) ile Ümitçiler yer alıyor.



Yapılanma içinde Trakya bölgesinde faaliyet gösteren tüm müdürler, "Marmara Bölge İmamı"na bağlı iken, ülkedeki tüm bölge imamları da Ankara'daki "Jandarma Kuvvet İmamı"na bağlı çalışıyor.



DIŞARIDAN EVLENENİN ŞAKİRTLİK DERECESİ DÜŞÜRÜLÜYOR



Bir devlet okulunda öğretmen olarak çalışan ve örgüt içinde sözde "müdür yardımcısı" pozisyonundaki itirafçı, anlatımlarına göre, jandarma yapılanması içindeki "İzdivaççı", "Arama tarama ATM" sorumlusu, "Ümitçiler" ile "Bilgi işlem BİM" birimlerinin görevleri şöyle:



"İzdivaççılar: Jandarma personeline yine yapılanmaya mensup olan kadınları bulup evlendirmekle görevli. İzdivaççı, kendisine göre uygun birini bulduğunda bayan şahsı jandarma personeli ile tanıştırıyor, personel ve bayan uygun görürlerse evleniyorlar. Yapılanma dışı bir kadınla evlenen kişinin şakirtlik derecesi düşürülüyor ve hoş karşılanmıyor. Bir personelin şakirtlik derecesi, aynı zamanda eşinin de şakirtlik derecesine bağlı. Ayrıca örgüt içerisinde 'eşiniz kadar şakirtsiniz' klişesi bulunmakla birlikte şakirtlik derecesi, 1'den 52'ye kadar olup derecelenme bu şekilde yapılıyor.



Arama Tarama (ATM) Mesulü: Terör örgütü mensupların kullandığı dijital malzemelerdeki mensuplar arası iletişimi sağlayan "Shu, Tango, ByLock" gibi programları yükleme, cihazları yeri geldiğinde formatlama görevini yürütüyor. Örgüt içinde sözde 'müdür' seviyesinde görevi bulunan ATM sorumlularının merkezi Ankara'da bulunuyor ve belirli periyotlarla tüm ATM'ciler Ankara toplantılar düzenleyerek yeni gelişmelere göre sistem ve program geliştiriyor.



ELDİVENLE HAZIRLANAN MEKTUPLAR



Bilgi İşlem Mesulü (BİM): Yapılanma içerisinde en kritik görevi icra eden BİM sorumluları, bilgisayardan çok iyi anlayan ve her türlü "diskriminasyon" (karalama, kötüleme amacıyla) faaliyetlerini yürütmek ve organize etmekle görevliler. Temsilcilerin talimatları doğrultusunda sahte ihbar mektupları tanzim ederek bunları evlerinde veya ofislerinde bulunan yazıcılarda hazırlayıp ilgili yerlere gönderen ve bunları hazırlarken genelde eldiven kullanan ATM sorumluları, hazırlanan mektupları göndermek için evlerinde, ofislerinde bol miktarda posta pulu da bulunduruyor.



Kendilerinden olmayan personel hakkında 'Bunlar FETÖ'cü' diyerek Jandarma Genel Komutanlığına sahte ihbar mektubu gönderen ATM'cilerin, gönderici ismi olmayan mektupları yine kendilerinden olmayan yurt ve derneklerin kapatılması amacıyla BİMER'e kadar ulaştırdıkları ve aynı zamanda internet video paylaşım sitelerinden açılan hesaplarla "diskriminasyon" faaliyetleri yapmakla görevli.



Ümitçiler: terör örgütünün yapılanması içinde 'Müdür' seviyesinde olup direkt temsilciye bağlı olarak çalışmakla birlikte her bölge temsilciliğinin bir adet ümitçisi bulunuyor. Bu sözde müdürlük, daha önceleri irtibat, himmet, izdivaç vb. konularda sıkıntı çıkartan askeri personelin tekrardan geri kazanılması amacıyla kuruldu.



FETÖ içindeki Ümitçiler, derecesi düşürülen askeri personelin tekrar kazanılması amacıyla ilgili kişinin düğünü, doğum günü, çocuğunun dünyaya gelmesi gibi özel günlerinde mutlaka bu kişiye kişiye ulaşarak çeyrek yarım altın gibi çeşitli hediyeler veriyor."



Terör örgütünün jandarmadaki yapılanmasında sınav sorularının nasıl elde edildiğini de anlatan itirafçı astsubay Ö.B, 2000'den 2015 yıllarına kadar Jandarma personelinin uzman çavuşluktan astsubaylığa, astsubaylıktan subaylığa ve tüm ihtisas sınavlarının sorularının dijital ortamda bölge temsilciliklerine geldiğini söyledi.



Ö.B, 2013 yılından sonra soruların dijital olarak gelmeyip listeler üzerinden Ankara Jandarma Beytepe Okullar Komutanlığında sınav komisyonları tarafından tespit edildiğini, kariyer planlamasına göre yapının uygun gördüğü ilgili personelin bölge temsilciliklerinin onayıyla tespit edildikten sonra bu şahıslara 2013 yılına kadar sınav sorularının verildiğini ifade ederek, tespit edilen uygun adayın müdür veya müdür yardımcısının evinde veya personelin kendi evinde bilgisayar ortamında bir yemin metni okutulup verildiğini, yapı içerisinde bu işin adına "Fetih Okuma" denildiğini kaydetti.



Soru verilen personelin yapı içerisindeki derecesine göre tespit edildiğini, sınavlarda başarılı olması istenilen, yani seçilen personelin listelerinin bölge temsilcisinin onayıyla Ankara'daki okullardan sorumlu "Münir" kod adlı kişiye iletildiğini belirten Ö.B, sınavlara hazırlatılan personelin özellikle çalıştıkları birliklerde "çok ders çalışıyor" görüntüsü vermelerinin tembihlendiğini anlattı.



"SIZAN ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDE 100"



Ö.B, 2010-2015 yılları arasında ilgili okullara yapı tarafından sokulan öğrenci sayısının yüzde 100'ü bulduğunu, konuyla ilgili olarak katalog evliliği yapmayan, himmet vermeyen, düzenli gelip gitmeyen personele kesinlikle kefil olunmadığını belirterek, "A, B, C, D şeklinde hazırlanan soru paketlerinin ilgili personele okutulduğu, örneğin bir personele 100 sorudan 70 tanesi verilirken bir başka personele 75 soru, fakat farklı soruların verildiği, aynı şekilde yazılı sınavda başarılı olan personelin tabii tutulduğu mülakat sınavlarında da sınav komisyonları tarafından yardımcı olunduğu, kazara yapı dışından yazılı sınavda başarılı olanlar var ise mülakat sınavında sınav komisyonları tarafından elendiği" ifadelerini kullandı.



DARBE ÖNCESİ "ÜST AMİRLERİN EMRİ UYGULANSIN" TALİMATI



Terör örgütünün jandarma yapılanmasında "Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan şüpheli M.B. de verdiği ifadede, Ö.B. gibi terör örgütü FETÖ'nün jandarma içindeki birimlerine ilişkin bilgiler verdi.



Örgüt içinde "Erkan" kod adıyla bilinen kişinin 13 Temmuz 2016 tarihinde "Tango" programından evde olup olmadığını sorduktan sonra evine geldiğini anlatan M.B, 13 Temmuz 2016'da evine gelen bu kişinin "Öğrencı̇ arkadaşlara söyleyı̇n, üst amı̇rlerı̇nden kı̇m ararsa onun dedı̇ğı̇nı̇ aynen uygulasın" dediğini aktardı.



M.B, bunun üzerine kendisine bağlı öğretmenlerin altında bulunan astsubay ve Uzman Çavuş olan öğrencileri 13-14 Temmuz 2016 günü tek tek gezerek iletilen talimatı aktardığını dile getirdi.