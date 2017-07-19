FETÖ'nün jandarma yapılanması deşifre ediliyor

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlıların verdiği ifadeler kapsamında, örgütün "jandarma mahrem yapılanması"na yönelik önemli bilgilere ulaşıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalarda gözaltına alınan zanlıların ifadeleri kapsamında örgütün "jandarma mahrem yapılanması" deşifre ediliyor.



AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, darbe girişiminin gerçekleştirildiği 15 Temmuz 2016'dan itibaren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan örgüt üyesi jandarma personelinin verdiği ifadeler çerçevesinde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik önemli bilgilere ulaşıldı.



Son dönemde gözaltına alınan 59 jandarma personelinin verdiği ifadeler, örgütün deşifre edilmesinde yol gösterici oldu.



FETÖ'nün jandarma yapılanmasıyla ilgili elde edilen bilgiler doğrultusunda emniyet kaynakları tarafından tespit edilen örgütsel şemaya göre, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e doğrudan bağlı "Türkiye jandarma sorumlusu" bulunuyor.



Türkiye sorumlusunun altında bölgelere ayrılan 7 temsilcilik yer alıyor. Temsilciliklere bağlı illerden sorumlu kişilere "il müdürü", alt sorumlulara da "müdür yardımcısı" deniliyor.



"Konya temsilciliği"ne bağlı Eskişehir'de jandarmalardan sorumlu il müdürü ve 2 müdür yardımcısı bulunuyor. Müdür yardımcılarından biri subay rütbeli jandarmalar, diğeri ise astsubay ve uzman çavuşlardan sorumlu olarak "il müdürü"ne gereken bilgileri aktarıyor.



"ÖĞRETMEN" KODLU SORUMLULAR



Bu rütbeli jandarma personelinden sorumlu müdür yardımcılarının altında ise "öğretmen" koduyla sorumlular yer alıyor. Gruplara ayrılan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan bu sorumlular "öğretmen" adı altında ilgileniyor.



"ÜMİT GRUBU SORUMLUSU" ÖRGÜTE TEKRER DÖNMELERİ İÇİN ÇALIŞIYOR



İl müdürlerine bağlı "ümit grubu sorumluları" da bulunuyor. Bu kişiler de jandarma astsubay ve uzman çavuş rütbelerinden olup da örgüt ile bağını koparmış veya azaltmış olanların tekrar kazanılması için faaliyet yürütüyor.



Temsilcilere doğrudan bağlı Arama Tarama Mesulu (ATM), Bilgi İşlem Mesulu (BİM) ve izdivaç sorumluları da yer alıyor.

Yıpratmada görevli BİM'ler



Örgüt tarafından sevilmeyen kişinin çalıştığı yerde yıpratılması, uzaklaştırılması gerekiyorsa burada BİM'ler devreye giriyor. Bu kişiler tanınmamak için bir dizi önlemler alıp, hedef alınan kişinin açıklarını tespit edip, hakkında bilgi ve belgeleri topluyor. Böylece jandarma teşkilatı içinde örgüt üyelerine karşı olanların önü kesilmiş oluyor.



"En stratejik yapı" olarak tanımlanan BİM, örgüt üyelerinin rütbe almaları ya da önemli şubelerde çalışmalarını sağlıyor. BİM'ler, tehdit olarak görülen subay ya da astsubay ve uzmanların meslekten ihraç ya da yükselmelerini önlemek için çalışma yapıyor.