FETÖ'nün izleri silahlı kuvvetlerden siliniyor

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası, 6 bin 512 personelin ihraç edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen personel alımı konusunda önemli aşama kaydedildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinden aralarında general ve amirallerin de bulunduğu 6 bin 512 personelin ihraç edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen personel alımı konusunda önemli aşama kaydedildi.



Öncelikle pilot açığının kapatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 pilot gökyüzüyle buluştu, 20 pilotun temin işlemleri sürüyor. Ayrıca iç kaynaktan pilot alımı kapsamında 120 adayın uçuş eğitimi devam ediyor.



KUVVET KOMUTANLIKLARINA 24 BİN SÖZLEŞMELİ ER VE UZMAN ERBAŞ



Kuvvet komutanlıklarının uzman erbaş ve sözleşmeli er ihtiyacının giderilmesi için bu yıl içinde 13 bini sözleşmeli er, 11 bini uzman erbaş olmak üzere 24 bin personelin alımı yapılacak. Bu alımlara yönelik 3 Mart'ta başlayan başvurular yıl boyunca devam edecek. Başvuruların açılmasının ardından ilk haftada uzman erbaşlık için 3 bin, sözleşmeli er için 7 bin aday başvuru alındı.



Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığı için uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı da yapıldı. 15 Temmuz öncesindeki dönemde yapılan sınavlarda başarılı olan 6 bin 58 adayın güvenlik soruşturmaları yeniden yapıldı. Güvenlik soruşturması dahil tüm işlemleri olumlu sonuçlanan toplam 4 bin 224 adaydan bin 900'ünün askeri eğitimi devam ediyor.



MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ



Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitim öğretim faaliyetleri yürüten enstitüler, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle kurulan Milli Savunma Üniversitesine dahil edilmişti.



Öğrenci alım işlemlerinin ardından ilk olarak Hava Harp Okulu öğretime başladı. 13 Şubat'taki törenin ardından Hava Harp Okulu, 2'nci ve 3'üncü sınıflarında toplam 191 öğrenci eğitim ve eğitime başladı. Daha sonra gerçekleştirilen törenlerle ise Kara Harp Okulunda 295, Deniz Harp Okulunda 390 öğrenci eğitime başladı.



MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerini gençleştirdiklerini ve daha da güçlendirdiklerini belirtti.



"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 15 Temmuz'dan daha güçlü hale geldi, geliyor" ifadesini kullanan Işık, yeni personelin orduya taze kan kattığını söyledi.