FETÖ'nün itirafçı paniği ByLock yazışmalarında

Gaziantep'te FETÖ'nün "milli eğitim yapılanması"na yönelik dava kapsamında deşifre edilen ByLock yazışmaları, örgütteki dağılma ve panik havasını ortaya koydu.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "milli eğitim yapılanması"na yönelik dava kapsamında deşifre edilen ByLock yazışmaları, örgütteki dağılma ve panik havasını ortaya koydu.



FETÖ'nün "milli eğitim yapılanması"na yönelik 69'u tutuklu 150 sanığın yargılandığı davada tutuklu eski öğretmen Yasemin Aksin'e ait 113 sayfalık örgütün şifreli haberleşme programı ByLock mesaj dökümleri sayesinde örgütün kopmaları engellemek için her yolu denediği belirlendi.



Programda 16 kişinin bulunduğu, 493 alınan, 380 de gönderilen mesaj olduğu bilgisinin yer aldığı raporda, özellikle soruşturma ve kovuşturma sürecinde etkin pişmanlık yasasından yararlanan ve örgütün deşifresine katkı sağlayan kişileri engellemeye yönelik mesajlar dikkati çekti.



"Potansiyel itirafçı olma ihtimali olanlar hakkında çalışma yapılması ve dikkat edilmesi" konu başlığı altında 22 Aralık 2015'te sanık Yasemin Aksin'e gönderilen mesajda, etkin pişmanlık yasasından yararlananların, örgütün çözülmesine yardımcı olarak ciddi zarar verdikleri bilgisi yer aldı.



Etkin pişmanlık yasasından yararlanabilecek kişileri engellemeye yönelik çalışma yapılması talimatının verildiği mesajda, şu ifadeler kullanıldı:



"Bölgelerin usulünce dar dairede ve içeriği yayılmadan yapacakları çalışmalarla itirafçı olabilecek veya olmuş kişilerin listesi çıkarılabilir. Potansiyel kişilerin tespit edilmesi, akabinde yaklaşım tarzının belirlenmesi gerekir. Bu konuda bundan sonra daha dikkatli bir yaklaşım tarzı benimsenmesi hizmet lehine bir gelişme olacaktır."



Mesajda 15 maddeyle tarif edilen bu kişilerle ilgili bazı özellikler şöyle sıralandı:



"- Maaşından her zaman şikayet edip hizmetin kendilerini kullandığını düşünenler,



- Çeşitli sebeplerle çok borcu olup ödeyemeyenler,



- Çalıştığı kurumdan işten çıkarılmayı hazmedemeyenler,



- Görev yaptığı kurum idarecileri veya bağlı olduğu bölgedeki kişiler tarafından haklı-haksız küstürülmüş, kavga etmiş olanlar,



- Her seviyedeki abilerimizin kavgalı (süreç veya farklı sebeplerden) olduğu eş, dost, kardeş vesaire ne varsa gözden geçirilmesi,



- Kurumlarda ve bölgelerde tayin edildikleri yerlerden sıkıntılı gelip tayin, maaş, konum vesaire konularında beklentileri olabilecekler,



- Zamanında gönülsüz olarak himmet adı altında, kurban vesaire alınanlar ve bunu olumsuz dile getirenler,



- Hizmette mahrem konulara vakıf olup aktif görevlerde bulunan ve süreçte karşıyı haklı bulup saf değiştirenler."