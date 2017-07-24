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24 Temmuz 2017 13:51 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2017 13:53

FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi işgali iddianamesi hazır

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal edilmesi ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 50'si tutuklu, 53 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

FETÖ'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi işgali iddianamesi hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal edilmesi ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 50'si tutuklu, 53 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 

Etiketler: ibbfetö


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