FETÖ'nün 'il imamları' toplantı halinde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kayseri-Adıyaman ile Elazığ "il imamlarının" da aralarında olduğu 5 kişi toplantı yaptıkları sırada yakalandı.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "il imamlarına" yönelik operasyonda 5 kişi toplantı halinde yakalandı.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, planlı çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan örgütün Elazığ imamı Mehmet D, Kayseri ve Adıyaman imamı Habib B, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S. ile bu kişilerle ilişkisi bulunan Hamdi C. ve Hüseyin E'nin, Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman dairesinde toplantı halinde olduklarının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.



Evde toplantı halindeyken gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı belirlenen Habib B'nin, Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Kayseri imamı Sıtkı Baş'ın yerine bu ilde görevlendirildiği öğrenildi.



Aralarında Boydak Holding yöneticileri ve iş adamlarının da olduğu 68 kişi hakkında açılan davada Sıtkı Baş da firari sanık olarak yargılanıyor.

Kaynak: AA