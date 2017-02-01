FETÖ'nün Iğdır il imamı tutuklandı

FETÖ/PDY'nin 'Iğdır il imamı' olduğu iddiasıyla Balıkesir'de yakalanıp Iğdır'a getirilen zanlı tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Iğdır il imamı" olduğu gerekçesiyle Balıkesir'de yakalanıp Iğdır'a getirilen zanlı tutuklandı.



Iğdır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Iğdır'da yapılan çalışmalar sonucu, örgütün 2006-2009 arasında "Iğdır il imamı/sorumlusu" olduğu tespit edilen A.K, 13 Ocak'ta Balıkesir'de yakalanarak Iğdır'a getirildi.



Sağlık kontrolünden sonra adliyeye çıkarılan zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.