FETÖ'nün 'iç tüzüğü' 23 yıllık ajandada çıktı

Uşak'ta FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlının evinde bulunan ajandada, örgütün yapılanması, mensupların harekat tarzları ve uyulması gereken kuralları içeren, 1994'te yazılmış metin bulundu.

Uşak'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik 7 ilde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan eski Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çalışanı Y.Ş'nin evinde, 1994'te kaleme alındığı belirlenen ajanda ele geçirildi.



Polis ekipleri, ajandada yazılı, örgütün iç yapılanması, işleyişin nasıl olacağı, örgüt mensuplarının harekat tarzları ve uyulması gereken kuralları içeren "örgüt iç tüzüğü" mahiyetindeki notları incelemeye aldı.



Notlar arasında ismi geçen bazı kişilerin ise örgütte önemli kademelere geldiği iddia edildi.



23 yıl önce yazılan dokümanın "Hizmet Düsturumuz" başlıklı bölümünde, örgüt elebaşından gelen talimatlar doğrultusunda evlerde yetiştirilen örgüt üyelerinin zamanla kamu kurumlarının üst kademelerine gelinceye kadarki süreçte hareket tarzlarını gizlemeleri, bulundukları konumda örgüte nasıl hizmet edecekleri ve önemli olanın örgüt hiyerarşisi olduğu ifade ediliyor.



"HEPSİ CENNETE GİRECEK"



Metinde ayrıca şu ifadeler yer alıyor:



"Tüm makamları yetiştiren evlerdir, her şey değişir ama evlerdeki sistem değişmez. Çağlarla oynamak için nesiller yetiştirmek şarttır, hedef Türkiye değil cihandır. F. Gülen'i mehdi kabul ederek, mehdinin askerleri 7 milyon olacak ve hepsi de sorgusuz cennete gidecek. Bir araya gelmeler kamufle ve gizli olmalıdır. Yetiştirilen mensuplar tüm görevleri harfiyen itiraz etmeden yapmalıdır."



"AJANDA 82 YAŞINDAKİ ANNEMİN" SAVUNMASI



Bu arada ele geçirilen dokümanda el yazısıyla terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 1980 darbesinden önceki vaazının iyi okunması gerektiği şeklinde bir ibarenin de bulunduğu kaydedildi.



Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Y.Ş'nin ise emniyetteki ifadesinde, ajandanın 82 yaşındaki annesine ait olduğunu iddia ettiği öğrenildi.



Uşak merkezli 7 ilde 16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, 6 şüpheli tutuklanmıştı.