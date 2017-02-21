FETÖ'nün hesap verme haftası

FETÖ/PDY'nin çeşitli soruşturmalarda kurduğu kumpaslara ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ülke genelinde açılan davalardan 7'si, hafta boyunca İstanbul, Ankara, Muğla ve Kırklareli'nde devam edecek.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) çeşitli soruşturmalarda kurduğu kumpaslara ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ülke genelinde açılan 7 dava kapsamında 368 sanık hafta boyunca İstanbul, Ankara, Muğla ve Kırklareli'nde devam duruşmalarda savunmalarını yapıyor.



FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 44'ü tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na yapılan ikinci duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ardından açılan davalarda sadece bu dosyada "şikayetçi" olarak bulunuyor.



"Bir numaralı sanık" FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iki sanığın firarı olduğu dosyada, 74 mağdur ve müşteki yer alıyor.



Sanıkların "cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından çeşitli hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.



Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.



ANKARA'DA İKİ DURUŞMA DEVAM EDİYOR



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik Ankara'daki soruşturmalar kapsamında açılan davalardan ikisi bu hafta görülmeye başlandı.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına yönelik 26'sı tutuklu 27 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı.



Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Cezaevi kampüsü içindeki mahkeme salonunda görülen ve Genel Sekreter Kasırga'nın "müşteki" olduğu davada, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, eski 28. Mekanize Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat Sarı, Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin sanık olarak yer alıyor.



Eski Kurmay Albay Barış ve Tuğgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıl altışar aydan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.



Sanıklardan Barış ve Kalyoncu, bu davada, yalnızca FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Bu sanıklar hakkında "darbe" suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor.



ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR'İN ŞEHİT EDİLMESİ DAVASI



Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığındaki eylemlerde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olayların seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine dair 18 sanığın yargılanmasına başlandı.



Şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile İsmail Oğuz ve Ayşe Şahin'in "müşteki" olarak yer aldığı davanın sanıkları şunlar:



"Ahmet Kara, Ahmet Muhammed Demi̇rci̇, Ali̇ Güreli̇, Ali̇ Solmaz, Cemal Güleç, Ci̇hat İbrahi̇m Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükcü, Fati̇h Şahi̇n, Furkan Aslanbay, Gökay Engi̇n, Hali̇t Çeli̇k, Harun Topbaş, Hasan Aksoy, Hüseyi̇n Oğuz, İsmai̇l Çınar, Mehmet Bi̇lge ve Mi̇hrali̇ Atmaca."



Sanıklardan 17'sinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından dörder kez, sanık Mihrali Atmaca'nın da 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Ayrıca, bütün sanıkların "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapsi talep ediliyor. İddianamede Astsubay Ömer Halisdemir "şehit", darbe girişiminde bulunan Albay Ümit Bak'ın emir Astsubayı Nedim Şahin de "maktul" olarak yer alıyor.



"FUTBOLDA ŞİKE KUMPASI" DAVASI



İstanbul'daki adliyelerin gündeminde ise FETÖ'nün kumpas davaları bulunuyor.



FETÖ/PDY'nin "Futbolda şike" soruşturmasında "kumpas" kurduğu gerekçesiyle 15'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına dün başlandı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşma, bu hafta iddianamenin okunmasıyla devam edecek. Mahkeme heyeti, cuma günü sanık ve avukatların taleplerini alacak.



İddianamede, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski Trabzon Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Osman Murat Özaydınlı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da aralarında bulunduğu 74 kişinin müşteki, eski Beşiktaş yöneticisi Serdal Adalı, eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbol yorumcusu Sinan Engin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçeli oyuncu Emanuel Emenike ve eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 91 kişi de mağdur olarak yer alıyor.



"Bir numaralı sanık" FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, iş adamı Muammer İhsan Kalkavan, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan ve Prof. Dr. Suat Yıldırım, Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli, gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 108 sanığın 35 yıl ila 85 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.



"ISLAK İMZA"DA KUMPAS DAVASI



FETÖ'nün, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğu öne sürülerek "kumpas" kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı.



İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce, Salih Sala, Ali Arabacı, Nazmiye Aktaş, Kemal Çakır, Özlem Karslı, Lokman Başer, Gürol Berber, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, İsmail Çakır, Ahmet Bülent Özata, İbrahim Savaş Uğurlu, Ahmet Mesut Dudu ve Hakan Kaymak ile tutuksuz sanıklar dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, Hüseyin Bülent Üner ve Kemal Pelit katıldı.



Duruşmaya müştekiler Dursun Çiçek ve Serdar Öztürk katılırken, müşteki eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ise avukatı temsil etti.



İddianamede, tüm sanıkların ''gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



"25 ARALIK DARBEYE TEŞEBBÜS" DAVASI



FETÖ/PDY'nin, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda devam ediliyor.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı ile Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mehmet Habip Kunt, Mehmet Fatih Yiğit, Mustafa Demirhan ile 10 tutuksuz sanık katıldı. Başka suçtan tutuklu 3 sanığın da hazır bulunduğu duruşmada, müştekileri avukatları temsil etti.



Bir yılı aşkın süredir devam eden davada, ilk kez tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına başlandı.



İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve eski Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nun "müşteki" olarak yer alırken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.



İddianamede, Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında olduğu 67 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis, iki polis sanığın da 52 yıl 6 aya kadar hapisle çarptırılması isteniyor.



KIRKLARELİ'NDE FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI



Kırklareli'nde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 81 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Duruşma, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kırklareli Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılıyor.



Darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden ihraç edilen eski 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan, eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 81 sanığın dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.