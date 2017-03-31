FETÖ'nün generalllerden sorumlu imamı yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığındaki general ve albaylardan "sorumlu imam" olduğu öne sürülen İ.Y. gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri yapılanmasında, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığındaki general ve albaylardan sorumlu imam olduğu öne sürülen İ.Y. Eskişehir'de gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir'de operasyon düzenledi.



Operasyonda, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığındaki general ve albaylardan "sorumlu imam" olduğu öne sürülen İ.Y. yakalandı.



İ.Y'nin İstanbul'a getirildiği öğrenildi.



Eskişehir Anadolu Üniversitesinde öğretim görevlisi olduğu ve KHK ile açığa alındığı belirtilen İ.Y'nin 9 Mart'ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldığı kaydedildi.